موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في نهائي كأس إنجلترا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول، نظيره تشيلسي، في تمام السادسة إلا ربع مساء اليوم السبت، على ملعب “ويمبلي”، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق اللقب على حساب تشيلسي، للحفاظ على حلم التتويج بالرباعية هذا الموسم.

وحصد ليفربول كأس رابطة المحترفين المحترفين الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، على حساب تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق تشيلسي بقيادة مديره الفني توماس توخيل، في الثأر من ليفربول، بالفوز عليه في مباراة السبت، والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في الدور نصف النهائي، بينما صعد تشيلسي على حساب كريستال بالاس.

تشكيلة ليفربول

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكساندر آرنولد

تياغو ألكانتارا - جوردان هندرسون - نابي كيتا

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

تشكيل تشيلسي

إدوارد ميندي

أنطونيو روديغر - تياغو سيلفا - سيزار أزبيليكويتا

ماركوس ألونسو - جورجينيو - روبين لوفتوس تشيك - ريس جيمس

ماسون ماونت - روميلو لوكاكو - كاي هافيرتس

القناة الناقلة:

يذاع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022؛ على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.