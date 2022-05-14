شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ القطبين فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل الأدوار الإقصائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم السبت فريقا الأهلى والزمالك لكرة اليد الأدوار الإقصائية فى منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى النيجر حيث ينطلق اليوم مباريات دور الـ 8 للبطولة.

ونجح فريقا الأهلى والزمالك فى التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس بتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول فى المنافسة المقامة فى النيجر.

ويلتقى فى الواحدة ظهر اليوم السبت فريق الأهلى مع نيامى النيجيرى والزمالك مع كيركوس الأثيوبى فى تمام الثالثة عصرا.

ويشهد تاريخ الفريقين فى البطولة، تتويج الزمالك باللقب 5 مرات من قبل أعوام كلا من ، 1985، 2009 ، 2010 ، 2011، 2016 ، بينما توج الأهلى باللقب أعوام ، 2013 ، 2017 ، 2018 ، 2021.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته فى النسخة الحالية أمام كيروكس الإثيوبى و بوسكو الإيفوارى ، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول بينما حقق الزمالك الفوز على فلاورز البنينى و نيامى النيجيرى و كانيو بيلارز.

وتوج "رجال يد الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.