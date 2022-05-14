شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حسام حسن يظهر بقميص الأهلى لأول مرة بفرمان محمود السايس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت رحلة حسام حسن كابتن منتخب مصر الأسبق مع النادى الأهلى في مثل هذا اليوم 14 مايو 1985 حينما أشرك الراحل محمود السايس، المدير الفنى للمارد الأحمر اللاعب الصاعد آنذاك "حسام حسن" فى أول ظهور رسمى له بقميص الاهلى فى مباراته قبل الختامية أمام الترسانة، والتى انتهت بفوز الشواكيش بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان.

ولعب حسام حسن مع الأهلى قبل انتقاله للغريم التقليدى للزمالك 300 مباراة وسجل 142 هدفاً فى جميع المسابقات، منها 234 مباراة فى الدورى وسجل 109 أهدافن ويعد الهداف التاريخى للأهلى فى المسابقة المحلية مع محمود الخطيب.

وحقق العميد حسام حسن مع الأهلي 11 بطولة دورى ممتاز و4 كأس مصر وبطولة دورى أبطال أفريقيا “مرة واحدة” و4 بطولات أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و بطولة أفرو آسيوية “مرة واحدة” و البطولة العربية للأندية أبطال الدورى “مرة واحدة” والبطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس “مرة واجدة” وكأس السوبر العربى “مرتين”.

فيما لعب حسام حسن مع الزمالك 107 مباريات وسجل 54 هدفا، فى الدورى المصرى لعب 61 مباراة وسجل 38 هدفا، فى كأس مصر لعب 7 مباريات وسجل هدفين وفى كأس السوبر المصرى لعب 3 مباريات وسجل هدفا، فى البطولات الافريقية لعب 23 مباراة وسجل 10 أهداف وفى البطولات العربية لعب 13 مباراة وسجل 3 أهداف.

وتوج مع الزمالك بـ3 بطولات دورى ممتاز وبطولة واحدة كأس مصر وبطولتين سوبر محلي، وبطولة دورى أبطال أفريقيا “مرة واحدة” وكأس السوبر الأفريقى “مرة واحدة” و البطولة العربية “مرة واحدة”.