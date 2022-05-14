شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مليون يورو تمنح الأهلى التفوق على وفاق سطيف فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت- بتوقيت القاهرة- ضيفاً ثقيلا على نظيره وفاق سطيف الجزائرى على ستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الابطال الافريقى وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

ويرغب الأهلى فى حسم التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي بعدما حقق فوز عريض في مباراة الذهاب بالقاهرة برباعية دون رد سجلها بيرسى تاو هدفين وطاهر محمد طاهر هدف ومحمد شريف هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق وفاق سطيف الجزائرى 9.20 مليون يورو.



القيمة التسويقية

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.