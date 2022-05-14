شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق عصر غداً الأحد مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة ثلاث مواجهات، تجمع الإسماعيلى وسيراميكا على استاد الإسماعيلية فى الرابعة عصراً، والمقاولون العرب وإنبى فى تمام السادسة والنصف بالجبل الأخضر، وأخيراً مباراة بيراميدز وفاركو على استاد الدفاع الجوى.

جدول ترتيب الدورى المصرى موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 38 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 30 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

الزمالك يخسر من إنبى ويمنح الأهلى هدية فى الدوري

سقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.

بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها من الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الاسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

قررت رابطة الأندية المحترفة تقديم موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك فى الأسبوع الـ 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

تقديم مباراة الزمالك والإسماعيلى 150 دقيقة بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا