شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه وفاق سطيف الجزائرى الليلة بدون 7 لاعبين.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة نظيره وفاق سطيف الجزائري فى التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد 5 يوليو بالجزائر بعدما فاز عليه ذهاباً برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم علي ستاد الأهلي والسلام مساء السبت الماضى ليضع المارد الأحمر قدما في المباراة النهائية لدوري الأبطال للموسم الثالث علي التوالي.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة 7 لاعبين هم :"حسام حسن وصلاح محسن وبدر بانون وعمار حمدى وأكرم توفيق ولويس ميكيسونى وعمرو السولية للإصابة، وإستعد الأهلى جيداً لمباراة الليلة حيث توجهت البعثة الحمراء للجزائر منذ الثلاثاء الماضى وفرض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى السرية على تدريبات فريقه هناك مطالباً اللاعبين بتسجيل هدف مبكر لقتل معنويات بطل الجزائر وحسم التأهل للمباراة النهائية".

وخلت قائمة الأهلى من أصحاب الإصابات الطويلة، حيث يغيب الثنائى عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب قطع فى الرباط الصليبى بينما يغيب بدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بينما يغيب حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية ويعانى لويس ميكيسونى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة ويعانى عمرو السولية من شد فى العضلة الخلفية.