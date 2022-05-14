شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. دفاع الأهلي يرفع شعار "ممنوع الاقتراب من المرمى" أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره وفاق سطيف الجزائري، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء حسم تأشيرة التأهل إلى الدور النهائي بعدما وضع الفريق الأحمر قدماً في النهائي بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.

وتقع مسئولية كبيرة على عاتق دفاع النادي الأهلي في تلك المباراة، حيث سيسعى المارد الأحمر إلى تأمين مرماه من الدقيقة الأولى في اللقاء وحتى الأخيرة، وذلك للحفاظ على فرصة التأهل وعدم منح الفريق الجزائري أي أمل في العودة.

يبدأ دفاع الفريق الأحمر من الخطوط الأمامية والهجوم، ولأنه خير وسيلة للدفاع سيكون على مهاجمي الأهلي مهمة الحفاظ على الاستحواذ واستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى وفاق سطيف لاغتيال طموحات الفريق الجزائري في العودة باللقاء إلى نقطة التعادل في الأهداف.

بينما يقع العبء الأكبر على خط وسط الفريق الأحمر والذي من المقرر أن يضم الثنائي، أليو ديانج وحمدي فتحي، واللذين يتميزان بقدرات دفاعية مميزة، خاصة قطع واستخلاص الكرة والحكمة في التعامل مع المرتدات.

وفي الخط الخلفي يعود محمد عبد المنعم لدعم دفاعات الفريق الأحمر بعدما غاب عن اللقاء الأول في القاهرة بسبب الإصابة، بينما سيتواجد ياسر إبراهيم بشكل أساسي نظراً للمستوى المميز الذي يقدمه مؤخراً مع الفريق، كما ستقع مسؤولية مهمة على ظهيري الأهلي، علي معلول ومحمد هاني في غلق المساحات الخلفية بالتعاون مع خط الظهر.

وتضع جماهير الأهلي، الكثير من الآمال على محمد الشناوي حارس العرين الأحمر، الذي أثبت مرات عديدة أنه رجل المهام الصعبة، حيث يعد أخطبوط العرين الأحمر هو الحلقة الأخيرة في الدفاع، بالإضافة إلى دوره القيادي على أرض الملعب في توجيه زملائه باعتباره قائد الفريق.