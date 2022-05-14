شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الجولة 19.. صراع ساخن على القمة والقاع بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صراع على القمة، وصراع على القاع، هكذا أوفى الدورى المصرى بوعوده واحتفظ بإثارته حتى انتهاء الجولة الثامنة عشر من المسابقة هذا الموسم.

وتستعد فرق الدورى لخوض مباريات الجولة التاسعة عشر، و المقرر انطلاقها يوم الاحد المقبل 15 مايو الجارى .

الزمالك يغرد منفردا على القمة برصيد 41 نقطة لكنه لعب جميع مبارياته الثمانية عشر، وهو أقوى خط هجوم مع الأهلي بتسجيل 32 هدفا، ويحل بيراميدز في الوصافة برصيد 38 نقطة لكن مع مباراة أقل من الزمالك.

الأهلي الذي يبحث عن استعادة اللقب بعد خسارته الموسم الماضي، يأتي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، لكنه لعب 14 مباراة فقط، ويتبقى له 4 مؤجلات إذا فاز بها ينتزع صدارة المسابقة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر حاليا.

صراع المركز الرابع مشتعل أيضا بين سموحة الذي استعاد توازنه بالفوز على الاتحاد السكندري بخماسية مؤخرا، وفيوتشر وفاركو اللذان يتسلحان بصفقات من العيار الثقيل عقب صعودهما للممتاز مطلع هذا الموسم.

واقتحم سموحة المربع الذهبى في المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18.

الصراع في القاع لا يقل إثارة عن الصراع في القمة، حيث يتنافس ثلاثي المؤخرة المقاصة وإيسترن كومباني والإسماعيلي على الخروج من خطر الهبوط، ومطاردة كلا من الجونة والمقاولون العرب بعدم تقديمهما لمستويات متراجعة هذا الموسم.

المقاصة جمع 10 نقاط فقط بعد خوض 18 مباراة وهي أقل الفرق حظوظا في البقاء، ويأتي قبله مباشرة إيسترن كومباني برصيد 11 نقطة من 17 مباراة ثم الإسماعيلي برصيد 14 نقطة.

لكن هذا الصراع يؤكد أن ما تبقى من الدوري سيكون أفضل مما سبق على صعيد التشويق والإثارة.. فلمن يبتسم اللقب؟ ومن يودع دوري الأضواء؟!