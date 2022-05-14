شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتش عن تذكرة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف الجزائرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت- بتوقيت القاهرة- ضيفاً ثقيلا على نظيره وفاق سطيف الجزائرى على استاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

ويرغب الأهلى فى حسم التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي بعدما حقق فوز عريض في مباراة الذهاب بالقاهرة برباعية دون رد سجلها بيرسى تاو هدفين وطاهر محمد طاهر هدف ومحمد شريف هدف.

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

واستعد الأهلي جيداً لمباراة الليلة حيث توجهت البعثة الحمراء للجزائر منذ الثلاثاء الماضى وفرض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى السرية على تدريبات فريقه هناك مطالباً اللاعبين بتسجيل هدف مبكر لقتل معنويات بطل الجزائر وحسم التأهل للمباراة النهائية ، ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة كل من حسام حسن وصلاح محسن وبدر بانون وعمار حمدى وأكرم توفيق وعمرو السولية وميكيسونى للإصابة.

في المقابل، أكد الصربي داركو نوفيتش المدير الفني لوفاق سطيف الجزائرى للاعبيه أن مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية، ولكن الفريق سيحاول تحقيق أفضل فوز وأحسن أداء مؤكداً أن الخبرات التي اكتسبها الفريق في مباراة الذهاب ستجعله يحقق الانتصار في مباراة الإياب بالجزائر.

ويحتاج وفاق سطيف لمعجزة في لقاء الإياب الليلة بالفوز بفارق 5 أهداف وفي حالة خسارة الأهلي برباعية من وفاق سطيف الجزائري يلجأ الفريقين لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

بينما نتيجة فوز الأهلي أو تعادله بأي نتيجة أو حتي خسارته بثلاثة أهداف تضمن صعوده للمباراة النهائية.

وكان الوداد المغربي قد فاز خارج ملعبه على بترو أتلتيكو 3-1، في ذهاب نصف النهائي، ليقترب هو الآخر من حجز مقعده في المباراة النهائية.