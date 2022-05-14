تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يحل الأهلي المصري ضيفا على وفاق سطيف الجزائري، في ختام مرحلة الإياب بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022.



وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على ملعبه، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على نظيره الجزائري برباعية دون رد.

ويحل الأهلي ضيفا على وفاق سطيف، مساء السبت، على ملعب 5 يوليو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

المباراة تنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

تُبث منافسات دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 3 HD".

كذلك يمكن متابعة المباراة مجانا على قمر نايل سات، عبر القناة الجزائرية الأولى.

تردد قناة beIN Sports 3 HD

تبث قنوات بي إن سبورتس على أقمار نايل وعرب وسهيل سات، لكنها قنوات مشفرة، مقابل اشتراك.

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ:2/3

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة وفاق سطيف ضد الأهلي؟

ستكون شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للمباراة، على شاشات البث الفضائي بخلاف القناة الجزائرية.

أما فيما يخص المشاهدة عبر أجهزة المحمول والجولات، والأجهزة اللوحية، فيمكنك ذلك، عبر تطبيق بي إن كونكت، لكن هذا التطبيق ليس مجانيا.

ولن تكون المباراة، منقولة بشكل شرعي عبر اليوتيوب، أو أي منصة أخرى.