ما هو التشكيل المتوقع لمباراة وفاق سطيف ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض فريق وفاق سطيف الجزائري تحديا صعبا، بحثا عن حلم التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، حين يستضيف الأهلي المصري.



موعد مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي، هو التاسعة مساء السبت بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

ويلتقي الفريقان في ختام مرحلة الإياب من الدور نصف النهائي، بعد أن حسم الأهلي مباراة الذهاب بفوز كبير برباعية دون رد.

وذكرت تقارير جزائرية ومصرية أن الجهاز الفني لكل فريق استقر على ملامح التشكيلة الأساسية للمباراة، والتي ستكون على النحو التالي.

التشكيل المتوقع لوفاق سطيف ضد الأهلي

حراسة المرمى: سفيان خيدرايا.

خط الدفاع: محمد ختير - حسينى لعريبي - هشام بلقروي - هواري فرحاني.

خط الوسط: أكرم جحنيط - عبدالقادر بوطيش - زبير مطرانى

خط الهجوم: أحمد كندوسي - عبدالمؤمن جابو - رياض بن عياد.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد وفاق سطيف

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - آليو ديانج - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: طاهر محمد - بيرسي تاو.