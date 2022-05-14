شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يفرض سياجا من السرية على تدريبات الطلائع قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفرض طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش سياجا من السرية على تدريبات واستعدادات فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

حيث يسعى طارق العشرى إلى استغلال صحوة الفريق الحالية، بجمع ثمانية نقاط، من أربع مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا، والإسماعيلي والتعادل مع البنك الاهلى، لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الزمالك، من أجل الوصول للنقطة، "26" التى ستضع الفريق فى المركز "السادس"، وبالتالي، يقترب من المنافسة على المربع الذهبى

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

وتعادل الطلائع مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة بالجولة الثامنة عشرة للمسابقة، تقدم أحمد سمير لصالح الطلائع في الدقيقة 8، وتعادل محمد هلال من ضربة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 30.