شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إراحة أبو جبل فى مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك إراحة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق فى المواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ19 للدورى المقرر لها الثلاثاء المقبل والبدء بمحمد عواد، بعد المستوى المتذبذب للحارس الدولى وخروجه عن تركيزه فى أكثر من كرة فى اللقاء الماضى أمام إنبى والذى أدى لخسارة الفريق بهدفين نظيفين وهو ما كان له بالغ الأثر فى إثارة الجماهيرضد الحارس الدولى. ويعكف فيريرا خلال الساعات المقبلة على دراسة أكثر من لاعب ظهروا بمستوى متدنى خلال اللقاء الأخير من أجل البحث عن بديل لهم فى ظل المطالبات بضرورة مواصلة المشوار والمنافسة على الدورى حتى الرمق الأخير. فى الوقت نفسه سادت حالة من الإرتياح داخل الجهاز الفنى بعد الإطمئنان على عودة محمود عبد الرازق شيكابالا من الإصابة وعودة إمام عاشور من الإيقاف وهما اللذان يعتبرهما المدير الفنى أحد الأوراق المهمة فى تنفيذ مهمته داخل الملعب.

وكثف فيريرا في الساعات الماضية، تدريباته لعلاج الفرص الضائعة التي تسبب في خسارة مباراة إنبى الأخيرة بالدوري، واعتمد فيريرا على التنوع الهجومي لاستغلال أنصاف الفرص استعدادا لطلائع الجيش.

البرتغالي فيريرا حاول وضع فقرة تدريبية للاعبي الوسط والمهاجمين لعلاج الفرص الضائعة من خلال تنوع الهجوم ما بين التسديد من مسافات وأماكن متنوعة.

وركز فيريرا على حلول أخرى للوصول لمرمى المنافسين، كمحاولة الاختراق واللعب على أطراف الملعب باستغلال تقدم الظهيرين.

وسقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.