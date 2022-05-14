ما هي مواعيد مباريات اليوم السبت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 14 مايو/أيار 2022، العديد من المباريات المرتقبة والحاسمة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.



تقام اليوم مباراة العودة من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين وفاق سطيف الجزائري والأهلي المصري.

ويلتقي اليوم فريق تشيلسي ضد ليفربول، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

كما يلتقي اليوم فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مونبلييه، في الجولة 37 من الدوري الفرنسي.

ويلتقي اليوم فريق الصفاقسي مع نظيره الإفريقي، ضمن مباريات مرحلة التتويج في الدوري التونسي.

يلتقي اليوم فريق المريخ مع غريمه التقليدي الهلال، في قمة مباريات الدوري السوداني لكرة القدم.