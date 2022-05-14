تأجيل الدوري الإماراتي حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قررت رابطة المحترفين الإماراتية، تأجيل مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين ودوري تحت 21 عاما لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الراحل.



وأوضحت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان رسمي أنه "بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، تقرر تأجيل مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين ودوري تحت 21 عاما لمدة 3 أيام".

وأضاف "بناء على ذلك، ستقام مباريات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين يوم 17 مايو/ آيار، تليها الجولة 25 يومي 21 و22 من الشهر نفسه، ثم الجولة 26 والأخيرة في 28 و29 مايو".

في سياق متصل، قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعديل موعد مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة لتقام في 25 مايو بدلا من 27 من نفس الشهر.

كانت وزارة الرياضة السعودية اتخذت قرارا بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة لمدة 3 أيام، بجانب تأجيل مباريات الجولة 27 من دوري المحترفين.