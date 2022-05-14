الوداد المغربي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، بعد تخطيه عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بالتعادل 1-1 في إياب دور الأربعة، الجمعة.



واستفاد الوداد من فوزه ذهابا خارج ملعبه 3-1 في أنجولا الأسبوع الماضي، ليقتنص بطاقة العبور للمباراة النهائي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وأخذ بترو أتلتيكو المبادرة بهدف التقدم، الذي حمل توقيع اللاعب جيلسون مورييرا في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وأدرك الوداد التعادل من رأسية اللاعب أمين فرحان بعد 7 دقائق فقط من هدف تقدم بترو أتلتيكو.

ويأمل الوداد في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي عامي 1992 و2017.

وينتظر بطل المغرب، الفائز من لقاء وفاق سطيف الجزائري ضد الأهلي المصري، الذي يجمع بينهما مساء السبت في ختام جولة الإياب بالدور نصف النهائي.

كان الأهلي حقق فوزا كبيرا على بطل الجزائر في الذهاب برباعية دون رد، ليضع قدما في الدور النهائي.