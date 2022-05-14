شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى الجولة الرابعة من نهائي دورى السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت مباراة الجولة الرابعة من مباريات الدور النهائى من بطولة دورى سوبر السلة، حيث يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

تقام البطولة بنظام Best of 5 حيث تقام 5 مباريات بين الفريقين، والفريق الفائز فى 3 مباريات يكون الفائز والمتوج باللقب.

نجح الأهلى فى الفوز بمباراتين حتى الآن من أصل 3 مواجهات تم خوضها حيث تغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتن اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر ، وفى الجولة الثانية فاز الاهلى على الاتحاد بنتيجة 60/73 فى المباراة وفى المواجهة الثالثة 60/63