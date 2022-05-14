شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة وفاق سطيف.. الأهلى لا يعرف الفوز على بطل الجزائر بملعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث النادى الأهلى، عن تحقيق الفوز الأول أمام وفاق سطيف بطل الجزائر، في الأراضى الجزائرية، في إطار إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم السبت .

وقاد بيتسو موسيمانى، الأهلى لاكتساح وفاق سطيف الجزائرى برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلى وي السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، سجل أهداف الأهلى بيرسى تاو "هدفين" في الدقيقتين 30 و90، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 54 ومحمد شريف في الدقيقة 74.

الفوز الأول

ويسعى النادى الأهلى إلى تحقيق الفوز الأول على وفاق سطيف في الجزائر، حيث لم يسبق للأهلى أن سجل أي انتصار في الجزائر، خلال 3 مواجهات جمعتهما في الجزائر.

المواجهة الأولى

التقى الاهلى مع وفاق سطيف في نصف نهائي كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري، المسمى القديم لدوري الأبطال، عام 1988وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد .

المواجهة الثانية

التقى الأهلى مع وفاق سطيف في كأس السوبر الأفريقي 2015، بعد حصد وفاق سطيف لقب دوري الأبطال، والأهلي فاز بلقب الكونفدرالية، وتعادل الفريقان بهدف لمثله، فتقدم عبد المالك زياية قبل أن يتعادل الأهلي بهدف قاتل من عماد متعب ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت مرة أخرى لبطل الجزائر 6-5 ليحصد بطل الجزائر لقب السوبر الأفريقى على حساب المارد الأحمر.

المواجهة الثالثة

خسر الأهلى من وفاق سطيف فى مباراة العودة، حيث تقدم وليد سليمان للأهلي قبل أن يسجل وفاق سطيف فى ملعبه هدفين سجلهما محمد بكير وحسام الدين غشة لينجح المارد الأحمر فى التأهل للمباراة النهائية ويواجه الترجى التونسى ويخسر اللقب فى النهاية.