شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلى أمام بطل نيجيريا فى ربع نهائى البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه عصر اليوم السبت ، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الجمارك النيجيري فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس .

وإستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد .

من ناحية أخرى، كشف حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن سفر الفريق يوم 19 مايو الجارى إلى تونس للمشاركة فى البطولة الإفريقية المحدد لها الفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.