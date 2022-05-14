شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المبل على فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

مؤكدا للاعبين أنها أصبحت لا تقبل القسمة على اثنين بعد الهزيمة المفاجئة فى الجولة الماضية أمام إنبى بهدفين نظيفين ، مشيرا أنه لا يجد مبررا للأداء السئ الذى ظهر عليه بعض اللاعبين وأدى للهزيمة.

وسقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.