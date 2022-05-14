شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمهاجم الإسماعيلى اليوم لتحديد موقفه من مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد الشامى مهاجم الاسماعيلى لاختبار طبى اليوم السبت لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر غداً الاحد على ستاد الإسماعيلية في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تعرض محمد الشامي لشد في العضلة الضامة على خلفية مشاركته فى مباراة المصري البورسعيدي والتي إنتهت بانتصار الفريق بثلاثية مقابل هدفين ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 بمسابقة الدوري العام.

حيث خضع اللاعب للأشعة والتي أثبتت سلامته وحاجته لراحة قصيرة قبيل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.

ويعد الشامي أحد الركائز الأساسية للدراويش في ظل تألقه اللافت للنظر مؤخرًا ضمن صفوف الفريق في أعقاب مشاركته بمركز المهاجم الصريح، حيث استطاع أن يحرز4 أهداف بجانب صناعته هدفًا خلال منافسات المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلى قد فاز على دمياط بثلاثية نظيفة فى تجربة ودية وذلك بعد تأجيل لقاء الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني.