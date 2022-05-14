شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة إنبي فى الجولة 19 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة إنبي غداً الأحد في مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام إيسترن كومباني بهدف لكل فريق، خلال لقاء الأسبوع الـ 18 بالدوري العام والذي أقيم على استاد بتروسبورت.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب، بالمباراة الماضية لإنبي أمام الزمالك والتي انتهت بفوز ثمين للفريق البترولي بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء حلمي طولان، قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون وإنبي.

وطالب محمد عودة، لاعبي المقاولون العرب، بضرورة استعادة مسار الانتصارات للهروب من صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام، كما جدد مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح، ثقته ودعمه للجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة محمد عودة.

ويحتل المقاولون العرب الركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 17 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً أخر.