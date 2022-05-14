شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات الدور التمهيدي الأول ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت، منافسات الدور التمهيدي الأول بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال و السيدات"، والمقرر إقامتها في الفترة من 13إلى 22 مايو الجارى بمصر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 550 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات وهي أكبر جوائز مادية في تاريخ البطولة.

وتشهد البطولة، والتي تعتبر واحدة من أكبر البطولات العالمية للاسكواش، مشاركة 128 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال، وتقام مباريات البطولة بداية من 17 مايو على الملعب الزجاجي بمتحف الحضارات المصرية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وتعود البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الظهور في الملعب الزجاجي من جديد بعد غياب، خلال منافسات بطولة العالم عقب تعافيها من الاصابة، حيث تدافع الشربيني عن اللقب الذي تحمله لأربع نسخ متتالية، ولخمسة مرات في تاريخها من بينهم الموسم الماضي.

فيما يحمل لقب بطولة العالم للرجال عن آخر نسخة، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا، والذي يسعى من خلال المنافسات إلى الدفاع عن لقبه واستعادة صدارة التصنيف العالمي أيضا بعدما هيمن عليه النيوزيلندي بول كول.

كما تشهد البطولة مشاركة كوكبة من نجوم الاسكواش المصري، أبرزهم نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى هالميا للسيدات، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة، فيما تعود نور الطيب إلى المسابقة بعد غيابها عن آخر نسخة لظروفها العائلية.

وفي منافسات الرجال يشارك محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا والذي سبق له التتويج باللقب في 2017، كما يشارك طارق المؤمن بطل العالم في نسخة 2019، وكريم عبد الجواد بطل نسخة 2016.

وبشكل عام حصد الفراعنة 18 لقبا ببطولة العالم على مدار تاريخها، تتربع نور الشربيني على القمة برصيد 5 ألقاب، ويليها عمرو شبانة بأربعة بطولات، ثم رامي عاشور المتوج بثلاث نسخ، وعلي فرج بطل العالم في نسختين، ومحمد الشوربجي وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن ورنيم الوليلي برصيد بطولة لكل منهم.