شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من انتفاضة الاتحاد بعد خماسية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبيه من الاستهانة بالاتحاد السكندري في المباراة المقبلة، خاصة وأن لاعبي زعيم الثغر يسعون إلى مصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد السقوط المدوي في ديربي الإسكندرية أمام سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين، وشدد مدرب فيوتشر على أهمية الفوز في اللقاء المرتقبة لاستعادة المركز الرابع الذي يهيمن عليه سموحة حالياً.

ويلتقي فيوتشر مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد السلام، حيث يعكف الجهاز الفني لفيوتشر على مراجعة المباريات الماضية للاتحاد بالدوري العام، وأبرزها مباراة سموحة بالجولة الأخيرة، التي انتهت بفوز عريض لسموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد تغلب على فيوتشر في لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى فيوتشر إلى تصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات أمام زعيم الثغر للحفاظ على تواجدهع بالمربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

ويطمح فيوتشر إلى المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، حيث حدد النادي هدفه بالتواجد بين الأربعة الكبار بالدوري لضمان اللعب ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها المقبلة.