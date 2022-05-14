شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. فاركو ينهى استعداداته لمواجهة بيراميدز ويتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا مساء اليوم، السبت تدريباته على ملعبه ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة فريقه التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد على استاد الدفاع الجوى بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وعكف نونو الميدا، على دراسة مباريات فريق بيراميدز، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى، قبل ملاقاته ، وأوقف فاركو انتصارات ضيفه فيوتشر، واقتنص فوزا مثيرا، بنتيجة هدف دون رد باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ18 للدورى، سجل الجزائري رزقي حمرون هدف المباراة بعد مرور 30 ثانية فقط ليمنح فريقه الفوز الثاني مع مديره الفني البرتغالي نونو ألميدا في لقاء شهد تصدى محمد صبحى حارس فاركو لركلة جزاء من ناصر ماهر في الثوانى الأخيرة من عمر اللقاء.

ويحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.