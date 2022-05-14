شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة سيراميكا بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم السبت استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر غداً الاحد على ستاد الإسماعيلية في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بفندق النادى.

ويتطلع الاسماعيلى لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين والمضي قدما نحو تحسين مركز الفريق بجدول بطولة الدوري وعودته للمسار الصحيح بعد تولي جهاز فني جديد وفي ظل الدعم المستمر من الجماهير التي تعد شريكا أساسيا في إنتصارات الفريق.

جدير بالذكر ان الاسماعيلى قد فاز على دمياط بثلاثية نظيفة فى تجربة ودية وذلك بعد تأجيل لقاء الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني.

وقرر حسنى عبد ربه، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، منع لاعبى فريقه من الظهور الإعلامى لحين عبور المرحلة الحرجة من عمر منافسات الدورى الممتاز، وذلك لفرض سياج من السرية والتركيز على جنبات الفريق الأصفر منعاً لتشتت ذهن اللاعبين بأى أمور خارج الملعب.

منح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، حسنى عبد ربه صلاحيات واسعة لتعديل لائحة فريق الكرة بشكل يضمن تحفيز اللاعبين لعبور المرحلة الحالية، لاسيما بعد الفوز علي المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للدوري.