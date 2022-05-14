القناة الناقلة لمباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت- بتوقيت القاهرة- نظيره وفاق سطيف الجزائرى على ستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الابطال الافريقى وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى

تنقل قناة بى إن سبورت، الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أفريقيا، مباراة الأهلى ضد وفاق سطيف الليلة فى الجزائر.

الاهلي يسحق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة سحق فريق الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا سجلها بيرسي تاو هدفين وطاهر محمد طاهر هدفا ومحمد شريف هدفا .

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.