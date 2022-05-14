شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ميكيسونى لاعب موهوب.. وشكوك حول مشاركة حمدى فتحى أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل الاعلامى أحمد شوبير خلال تقديمة برنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت 1 رسالة دعم الى الموزمبيقى ميكيسونى لاعب فريق الاهلى عقب تعرضة للإصابة، قائلا: "ميكيسوني لاعب موهوب والسخرية والتقليل منه بعد إصابته عيب في النهاية هو بني آدم".
وأوضح أحمد شوبير أن هناك شكوك حول مشاركة حمدى فتحى لاعب خط وسط فريق الأهلى بسبب شكواه من الإصابة فى مباراة اليوم، أمام وفاق سيطف فى مباراة الإياب من الدور قبل النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها لويس ميكيسوني لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، موضحا أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.
وتعرض ميكيسوني لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الكرة بمران الفريق الذي أقيم أول أمس، الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها اليوم السبت في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.