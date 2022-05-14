شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ميكيسونى لاعب موهوب.. وشكوك حول مشاركة حمدى فتحى أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاعلامى أحمد شوبير خلال تقديمة برنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت 1 رسالة دعم الى الموزمبيقى ميكيسونى لاعب فريق الاهلى عقب تعرضة للإصابة، قائلا: "ميكيسوني لاعب موهوب والسخرية والتقليل منه بعد إصابته عيب في النهاية هو بني آدم".

وأوضح أحمد شوبير أن هناك شكوك حول مشاركة حمدى فتحى لاعب خط وسط فريق الأهلى بسبب شكواه من الإصابة فى مباراة اليوم، أمام وفاق سيطف فى مباراة الإياب من الدور قبل النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها لويس ميكيسوني لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، موضحا أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

وتعرض ميكيسوني لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الكرة بمران الفريق الذي أقيم أول أمس، الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها اليوم السبت في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.