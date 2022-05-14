شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف: 4 دول تقدمت لاستضافة نهائى دورى الأبطال.. والمغرب ينطبق عليها الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف لوكس سبتمبر، مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم، أن هناك 4 دول تقدمت لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، هم: جنوب أفريقيا، ونيجيريا، والمغرب، والسنغال.

وأوضح مدير الاعلام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن أختيار المغرب عقب أنسحاب السنغال و استبعاد نيجيريا وجنوب أفريقيا بسبب عدم تطبيق الشروط عليهم.

وأشار لوكس سبتمبر عقب توجيه سؤال له باستضافة نيجيريا للمباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الافريقية وعدم السماح لاستضافة دورى أبطال افريقيا ما الفارق بينهم قائلا " أن هناك شروط مختلفة بين البطولتين و أختيار الملعب المستضيف لكل منهم".

وكان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام في المغرب، يوم 30 مايو الجاري.