شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم الإسماعيلي 5 / 2 ويتوج بلقب كأس مصر للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق البنك الأهلي بلقب كأس مصر لكرة الصالات بعد الفوز على الإسماعيلي 5 / 2 في المباراة التي أقيمت بالصالة الدولية باتحاد الشرطة بالدراسة،.

كان فريق الإسماعيلى حقق فوزا صعبا على فريق الإعلاميين بستة أهداف مقابل أربعة، فى حين نجح البنك الاهلي فى التغلب على منافسه المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومعه حلمي مشهور و محمد أبو الوفا أعضاء اتحاد الكرة و وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية.

كما حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح اللقاء لمتابعة بعض اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب الذى يتم تكوينه حالياً تمهيدا لدخولهم فى معسكر مغلق في الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري في إطار الاستعداد للبطولة العربية المقرر إقامتها بالسعودية.