الامارات | تأجيل مسابقتي دوري أدنوك و"تحت 21 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مسابقتي دوري أدنوك و"تحت 21 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت رابطة المحترفين الإماراتية وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، تأجيل مسابقتي دوري أدنوك. للمحترفين، ودوري تحت 21 عاما لمدة ثلاثة أيام، وذلك حداداً على فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وعليه، ستقام الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين بتاريخ 17 مايو الجاري، تليها الجولة 25 يومي 21 و22 من الشهر نفسه، ثم الجولة 26 والأخيرة في 28 و29 مايو.

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