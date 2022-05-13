الامارات | تأجيل مباريات المرحلة 27 من الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات المرحلة 27 من الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك ضمن قرار عام لوزارة الرياضة في المملكة، بتعليق كافة المسابقات والفعاليات الرياضية في السعودية، حدادا على وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. وأكد الاتحاد السعودي في بيان صحافي أن مباريات المرحلة 27 ستقام الاثنين المقبل.

ونعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عبر حسابه الرسمي في" تويتر". وقال الاتحاد السعودي "خالص التعازي والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبًا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله".

وكان من المقرر ان يلتقي اليوم النصر مع الرائد، والفيحاء وضمك، فيما كان سيلتقي غدا الفتح مع الطائي والأهلي مع أبها، على ان تختتم المباريات الاحد بمواجهتي الاتحاد المتصدر مع الهلال حامل اللقب والاتفاق مع الحزم.

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