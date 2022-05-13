شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخصم 5 % من عقود اللاعبين ويعلن إيقاف مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى في الاجتماع الذى عقد اليوم الجمعة خصم 5 % من عقود اللاعبين وإيقاف مستحقاتهم لأجل غير مسمى بعد تراجع النتائج والأداء الغير مرضى لجماهير زعيم الثغر.

وعبرت لجنة الكرة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين عن غضبها بسبب سوء الأداء كما نقلوا لهم غضب محمد مصيلحى رئيس النادى مؤكدين لهم قيامه بعدم حضور التدريبات الجماعية لحين تحسن الأداء.

واستقرت لجنة الكرة على تجديد الثقة في عماد النحاس الذى أكد لهم أنه تفاجأ بمستوى اللاعبين وغياب الروح لديهم فضلا عن تراجع مستوى العديد منهم موضحا أنه سيسعى جاهدا لعلاج هذه الثغرات في المستقبل.

وحضر الاجتماع أحمد عبد المجيد رئيس لجنة الكرة وأحمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء اللجنة بينما غاب إمام محمدين بسبب تعرضه لنزلة برد.

وقاد عماد النحاس فريق الاتحاد السكندرى في 6 مباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية لسيد البلد خسر فيها 13 نقطة ولم يجمع سوى 5 نقاط فقط، ليحتل زعيم الثغر المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

ولم يحقق "العمدة" سوى فوز وحيد منذ توليه القيادة الفنية لزعيم الثغر كان على حساب غزل المحلة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع 17 من الدورى العام، حيث خاض 6 مباريات بدأها بالأهلى وخسرها بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله، وخسر من الزمالك بثنائية، وتعادل مع المقاولون بهدف لمثله، وأخيرا خسر من سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وطلب عماد النحاس، من مسئولي سيد البلد تدعيم خط الهجوم والدفاع في الانتقالات الصيفية المقبلة بلاعبين سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق في هذه المراكز وأثر على نتائج الفريق بشكل واضح.

ووعد مسئولو الاتحاد السكندرى عماد النحاس بالتعاقد مع مهاجم سوبر في الصيف المقبل، مؤكدين له أن لجنة الكرة بدأت التحرك في هذا الاتجاه ودراسة أكثر من صفقة ثم عرضها على الجهاز الفني لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها.