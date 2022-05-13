شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف جنية مكافأة المربع الذهبى فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات مكافاة خاصة للاعبى الفريق الأول قدرها 20 الف جنية لكل لاعب ممثلة في 10 الف جنية عقب الفوز على المصرى و 10 الف جنية مكافئة اجادة للحفاظ على التواجد بالمربع الذهبى بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويواصل فريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسيونى الاسعتدادات لمواجهة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد برج العرب .

ويرغب عبد الحميد بسيونى من أستغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين و و الفوز على المصرى للمباراة الثانية على التوالي للتواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز وضمان المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل .

و أستئناف لاعبى فريق سموحة التدريبات الجماعية اليوم عقب الراحة السلبية التي منحها عبد الحميد بسيونى للاعبين لمدة 24 ساعة أستعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى و ذلك لتجنب الإرهاق لدى اللاعبين .