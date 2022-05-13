الأهلى في مأزق جديد قبل نهائي أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - لم يقتصر التضارب داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على اختيار الدولة المنظمة لنهائي بطولة دوري أفريقيا فحسب بل أمتد إلى موعد المباراة الذي وضع الأهلي في مأزق بسبب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وحدد الكاف الأثنين الموافق الـ30 من مايو المقبل موعداً لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل 72 ساعة فقط من انطلاق مباريات دور المجموعات لتصفيات الأمم الأفريقية وهو اليوم المحدد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لانضمام اللاعبين لمنتخبات بلادهم.

وكان من المفترض أن يحدد نهائي البطولة في الفترة من 22:29 مايو بحسب ما أكده مصدر للكاف ليلا كورة إلا أن الكاف رحل موعد النهائي بسبب دعوة رئيسه باتريس موتسيبي لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام بين ليفربول وريال مدريد في الـ 28 من الشهر الجاري في فرنسا

ويعد الأهلي النادي الأكثر من بين فرق نصف النهائي الذي يضم دوليين وعددهم 10 لاعبين ومن بينهم بين صفوفه الرباعي الدولي المحترف: التونسي علي معلول، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والمالي آليو ديانج ، والموزمبيقي لويس ميكيسوني بالإضافة إلى المغربي بدر بانون الغائب منذ فترة.

وتقول المادة السابعة من باب انضمام اللاعبين للفريق الوطني إن نافذة المباريات الدولية، هي فترة 9 أيام بداية من صباح الأثنين لفترة التوقف وينتهي في ليلة الثلاثاء من الأسبوع التالي.

وتلزم المادة الرابعة من نفس الباب الأندية بترك لاعبيهم خلال نافذة المباريات الدولية، للسفر للانضمام إلى منتخبات بلادهم في موعد لا يتجاوز صباح الإثنين (موعد مباراة نهائي أفريقيا) ويجب أن يسافروا للعودة في موعد لا يتجاوز صباح الأربعاء عقب نهاية نافذة المباريات الدولية.

وتقول المادة الثانية من باب انضمام اللاعبين للفريق الوطنية أن الأندية مجبرة على السماح للاعبين بالانضمام للمنتخبات الوطنية خلال المباريات المدرجة ضمن الأجندة الدولية.

وتنظم اللائحة أوضاع اللاعبين وتلزم الاتحاد الذي يرغب في استدعاء اللاعب للمنتخب يقوم باخطاره قبل 15 يوما من موعد الاستدعاء الرسمي للبطولة، كما يتم اخطار النادي الذي يلعب له اللاعب بشكل كتابي، كما ينصح باخطار الاتحاد المحلي الذي يتبع له النادي وهو ما يعني أن الأهلي سيتم اخطار رسميا الأحد القادم.

ويوضح فيفا في لائحته، أن الغرض من وراء اخطار الأندية بأسامي اللاعبين المطلوبة لمنتخباتهم الوطنية، هو أن يستعد النادي لتجهيز البديل المناسب من أجل المشاركة في المباريات التي سيخوضها الفريق وقت التوقف الدولي.

ودفع تضارب الكاف، الاتحاد المصري بطلب تأجيل مباراة الفراعنة في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة، ضد غينيا وإثيوبيا بسبب موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا التي كان من المقرر أن تقام يومي 2 و6 يونيو القادم ليستجيب الاتحاد الأفريقي ويعدل موعد المباراتين إلى 5 و 9 يونيو .

ويعد موقف علي معلول ظهير منتخب تونس والموزمبيقي الأصعب حيث يواجه نسور قرطاج المنتخب الغيني يوم 2 يونيو في المجموعة العاشرة فيما يلعب منتخب موزييق ضد رواندا في الثالث من يونيو في المجموعة الـ 12 وتلعب مالي مع الكونغو يوم 4 يونيو في المجموعة السابعة فيما يواجه بيرسي تاو منتخب المغرب يوم التاسع من يونيو في المجموعة الـ 11.