شكرا لقرائتكم خبر عن البنك يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول لنهائي كأس مصر لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق البنك الأهلي في التقدم على الإسماعيلي بهدف دون رد في الشوط الأول من نهائي بطولة كأس مصر لكرة الصالات المقامة بالصالة الدولية باتحاد الشرطة بالدراسة، أحرزه أحمد موزه .

كان فريق الإسماعيلى حقق فوزا صعبا على فريق الإعلاميين بستة أهداف مقابل أربعة، فى حين نجح البنك الاهلي فى التغلب على منافسه المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح اللقاء لمتابعة بعض اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب الذى يتم تكوينه حالياً تمهيدا لدخولهم فى معسكر مغلق في الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري في إطار الاستعداد للبطولة العربية المقرر إقامتها بالسعودية.