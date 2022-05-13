شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الإسماعيلي، المران الرئيسي عصر اليوم على ملعبه بالإسماعيلية استعداداً لمواجهة ضيفه سيراميكا كليوباترا فى إطار الجولة التاسعة عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وعقد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، محاضرة مطولة مع لاعبيه قبل المران، حرص خلالها على شرح النقاط الفنية الخاصة باللقاء وسبل حصد النقاط الثلاث للإستمرار فى التقدم تدريجياً بجدول المسابقة المحلية.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة وكان هناك تركيز بعد ذلك على الحركة السريعة وسبل التحول من الخلف للأمام بالكرة، كما خصص الجهاز الفني فقرات على التسديد أمام المرمى من خارج منطقة الجزاء.

وحرص ” الجمل ” على تنظيم تدريبات لتصحيح أخطاء المدافعين خاصة على صعيد التمركز وكيفية الحصول على الكرة دون إرتكاب أخطاء من مناطق خطيرة بالنسبة للمنافس، فى حين أدى حراس المرمي تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سيد توفيق.