شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبى الاهلى قبل المران الأخير استعدادا لمواجهة وفاق سطيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو للاعبى الاهلى قبل التحرك الى ملعب مباراة الغد أستعدادا لخوض المران الختامي قبل مواجهة وفاق سيطف حيث قام الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر باجراء محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة .

يستعد فريق الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لمواجهة نظيره وفاق سطيف الجزائري بعدما فاز عليه ذهاباً برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم علي ستاد الاهلي والسلام مساء السبت ليضع المارد الأحمر قدما في المباراة النهائية لدوري الأبطال للموسم الثالث علي التوالي.

ويملك الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فرصة قوية لتسجيل رقم قياسى جديد فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، وذلك حال نجاحه فى تجاوز عقبة وفاق سطيف بطل الجزائر.

عزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.