شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة مصر فى رفع الأثقال: بتمرن 5 ساعات يوميا وأهدى الفوز بذهبيتين وفضية لبلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن نعمة سعيد بطلة مصر في رفع الأثقال، إن البطولة كانت في اليونان، موضحة أنها كانت متوقعة تحقيق الثلاث ميداليات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق: "كان عندي إصابة في رجلي أوقفتني عن التمرين فترة، وكنت في منافسات وكان ضغط عليا".

وذكرت أنها بدأت ممارسة رياضة رفع الأثقال وهي في الصف السادس الابتدائي، والمدرب كان يرى فيها مشروع بطلة، وحققت ما كان يتمنى، مردفة: "أتمرن ساعتين في الصبح، وثلاث ساعات آخر النهار، وأهدي الفوز لبلدي".

وتوجت البطلة المصرية نعمة سعيد، لاعبة منتخب رفع الأثقال، بذهبيتين في النتر والمجموع وفضية في الخطف، وحصلت على ذهبية النتر بعدما رفعت ثقل قدره 131 كجم بفارق 2 كيلو عن الأمريكية أوليفيا ريفيز، كما حصلت على ذهبية المجموع بعد رفعها لثقل قدره 237 كجم وبفارق كيلو واحد عن نفس اللاعبة.