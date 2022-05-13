شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى جديد يغيب عن الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب النادى الاهلى عن مباراة فريقه امام وفاق سطيف الجزائرى المقرر لها التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو فى إياب نصف نهائى دوري الابطال الافريقى بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة فى مران المارد الاحمر هناك ، واقترب عمرو السولية من الغياب عن اللقاء أيضاً بسبب عدم انتهاؤه من برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية حيث لايزال يؤدى اللاعب برنامج الجرى حول الملعب ولم يشارك فى مران الامس.

كما سجل الخماسى حسام حسن وصلاح محسن وبدر بانون وعمار حمدى وأكرم توفيق غياباً عن قائمة الأهلى، المتواجدة فى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف بإياب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وخلت قائمة الأهلى من أصحاب الإصابات الطويلة، حيث يغيب الثنائى عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب قطع فى الرباط الصليبى بينما يغيب بدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بينما يغيب حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية.

وأصبح الأهلي على بعد خطوة من التأهل للمباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للعام الثالث على التوالي، بينما يحتاج وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش لمعجزة في لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بالفوز بفارق 5 أهداف وفي حالة خسارة الأهلي برباعية من وفاق سطيف الجزائري يلجأ الفريقين لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

بينما نتيجة فوز الاهلي أو تعادله بأي نتيجة أو حتي خسارته بثلاثة أهداف تضمن صعوده للمباراة النهائية.