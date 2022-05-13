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الأندية الروسية تطعن ضد قرار اليويفا بحرمانها من بطولاته

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اليمن العربي _ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

قالت أربعة أندية في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بينها البطل زينيت سان بطرسبرغ، اليوم الجمعة، إنها تقدمت باستئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بحرمان الأندية الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

 

وقرر اليويفا حرمان الأندية الروسية من المشاركة في مسابقات الأندية موسم 2022-2023؛ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال زينيت في بيان: ”يدعم نادي زينيت سان بطرسبرغ في هذا الإجراء أندية دينامو موسكو وسوتشي وتشسكا موسكو للطعن ضد قرار اليويفا وتطالب بكل احترام بالتعامل مع هذا الاستئناف من قبل محكمة التحكيم على وجه السرعة“.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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