الأندية الروسية تطعن ضد قرار اليويفا بحرمانها من بطولاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

قالت أربعة أندية في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بينها البطل زينيت سان بطرسبرغ، اليوم الجمعة، إنها تقدمت باستئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بحرمان الأندية الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.



وقرر اليويفا حرمان الأندية الروسية من المشاركة في مسابقات الأندية موسم 2022-2023؛ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال زينيت في بيان: ”يدعم نادي زينيت سان بطرسبرغ في هذا الإجراء أندية دينامو موسكو وسوتشي وتشسكا موسكو للطعن ضد قرار اليويفا وتطالب بكل احترام بالتعامل مع هذا الاستئناف من قبل محكمة التحكيم الرياضية على وجه السرعة“.