توخيل يسعد جماهير تشيلسي: كوفاسيتش وكانتي قد يلعبان نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

قد يشارك ثنائي خط وسط تشيلسي ماتيو كوفاسيتش ونغولو كانتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام ليفربول يوم السبت بعد أن قال المدرب توماس توخيل إن هذه المرحلة من الموسم تستحق المخاطرة.



وتعرض كوفاسيتش، العائد لتوه من إصابة، لتدخل متهور من دان جيمس جناح ليدز يونايتد الذي نال بطاقة حمراء مباشرة في مباراة انتهت بفوز تشيلسي 3-صفر في الدوري يوم الأربعاء.

وقال توخيل إن كوفاسيتش لم يتعرض لإصابة جديدة في الكاحل لكنه يعاني من آلام مبرحة بينما يتوقع أن يشارك كانتي في التدريبات في وقت لاحق اليوم الجمعة بعد أن غاب عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة لم يتم تحديدها.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الجمعة: ”سيشارك اللاعبان في التدريبات اليوم. ماتيو يرغب في المحاولة، منحه الفريق الطبي الضوء الأخضر للمشاركة.