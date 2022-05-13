شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة بالشفاء من زوجة مؤمن زكريا له تزامناً مع ظهوره اليوم في لندن لتلقي العلاج. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت ريهام الشيمي، زوجة النجم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجيه دعوة له تزامناً مع ظهوره اليوم في لندن اثناء تلقيه للعلاج، حيث كتبت "يارب وان ضعفت الاجسام فانت القوي وان عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شيء وان قل الدواء فمنك الشفاء، اللهم اشفي كل مريض اللهم اشف عبدك مؤمن زكريا شفاء لا يغادر سقما يارب العالمين".



بوست زوجة مؤمن زكريا

وان قد نشر ياسر الشنوانى، اليوم، صورة له برفقة مؤمن زكريا عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " ليا عظيم الشرف بالصوره دي صوره من احب الصور لقلبي والله مش قادر اوصف انا فرحان قد ايه اني شوفتك يا مؤمن يا حبيبي نجم كبير وقلب كبير منور لندن واي مكان تكون فيه ربنا يتمم لك الشفاء علي خير يارب وترجع تمتعنا يا حبيبي.ربنا يسعدك يا مؤمن يارب".

كشف مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى عن سفره فى رحلة علاجية جديدة، حيث نشر صورته برفقة وكيله أحمد يحيى عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا "لرحلتي العلاجية ادعوا لى".

مؤمن زكريا واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وقادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة.

لعب مؤمن زكريا المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.