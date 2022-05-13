شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرد على عرض إيبوكا للانتقال إلى الزمالك: محصلش وعقده سارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى على تصريحات أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك والتي أكد فيها أن النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولى عٌرض عليهم.

أكد عبد الناصر محمد في تصريحات لـ"الخليج 365" ، أن ما أثير حول عرض جون إيبوكا على الزمالك لم يحدث قائلا:" محصلش واللى عايز يقول حاجة براحته"، موضحا أن اللاعب عقده سارى مع الفريق البترولى.

أوضح مدير الكرة بإنبى أن إيبوكا من العناصر المهمة والركائز الأساسية في صفوف الفريق البترولى ويعتمد عليها حلمى طولان المدير الفني فى التشكيل الأساسي للفريق.

وكانت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة نشرت صورة النيجيري "جون إيبوكا" عقب اختيار الجمهور له كأفضل لاعب في الجولة الثامنة عشر بالدورى الممتاز .

و خطف النيجيري جون إيبوكا، الأنظار في الدورى المصرى خصوصا بعد تألقه أمام الزمالك في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين.

واستطاع إيبوكا سحب البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدورى المصري رغم المقابل المادى البسيط الذى يتقاضاه من النادى البترولى والبالغ 120 ألف دولار، بما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري.

ونجح إيبوكا في تسجيل الهدف الثانى في شباك الزمالك من تسديدة قوية ليصل إلى الهدف الثامن في الدورى المصرى ويحل ثالثا في ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويلاحق زيزو نجم الزمالك المتصدر برصيد 11 هدفا.

وتفوق النيجيرى جون إيبوكا فى صراع الهدافين على نجوم كبار فى القطبين تتقاضى ملايين وعلى رأسهم بيرسى تاو لاعب الأهلى وسيف الجزيرى مهاجم الزمالك.