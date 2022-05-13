شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يحفز لاعبى بيراميدز لاعتلاء صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفز اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه من أجل تحقيق الفوز على فاركو في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

وشدد الخواجة اليوناني على اللاعبين إن تخطى عقبة فاركو سيمنح الفريق السماوى فرصة لإعتلاء صدارة جدول الدورى الممتاز، خاصة وإنه في حالة الفوز بالمباراة المؤجلة والتساوى مع الزمالك في عدد المواجهات سيكون بيراميدز هو الأول بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض.

وأعرب تاكيس عن سعادته بتحقيق الفوز على مصر المقاصة وتقديم أداء متميز، موضحا أن الانتصار كان مهما من أجل مواصلة التقدم والفوز الثالث تواليا، وكذلك المباراة الثانية على التوالي التي لم يستقبل فيها أي أهداف، موضحًا أنه رغم الفوز لكن الأداء لم يكن جيدا إلى حد كبير مثلما كان يأمل، وما تزال هناك فرصة للتقدم والتطور خلال المرحلة المقبلة، مع توالي المباريات، ومن المهم تحقيق الانتصارات بشكل متوالي بهدف التقدم أكثر في جدول الترتيب، ولا ينظر مطلقا إلى المنافسة حاليا والأهم هو تحقيق الفوز في كل مباراة وهو الأهم في الوقت الحالي.

وتابع تاكيس أن توالي اللقاءات تكسب اللاعبين الثقة والقدرة على التعامل وكذلك التجانس والأداء سيتطور أكثر في المرحلة المقبلة، وكان من الضروري تحقيق الفوز الثالث على التوالي والاقتراب من مركز الصدارة.

وحقق بيراميدز، الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري، وسجل ثنائية بيراميدز التونسى فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 59 ومحمود صابر فى اللحظات الأخيرة.

هذا الفوز يواصل قطار بيراميدز الانتصارات ويضغط على الزمالك فى صدارة الدورى، حيث ارتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 38 نقطة فى المركز الثانى جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا، وعتلى الزمالك الصدارة برصيد 41 نقطة وبفارق مباراة عن بيراميدز، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 10 فى المركز الثامن عشر والأخير جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.