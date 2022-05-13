شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى يبدأ العلاج من جزع رباط الركبة فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب الاهلى لجلسة علاج طبيعى فى معسكر المارد الاحمر بالجزائر بعدما تعرض لإصابة في مران أمس ، وحرص موسيماني المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وباقي أفراد الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق على مُتابعة حالة ميكيسوني الذي غادر مران الأمس وتوجه إلى أحد المستشفيات برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق لتحديد حجم الإصابة.



وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، إن الأشعة التي أجراها لويس ميكيسوني كشفت عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، موضحا أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.



ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة من مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء السبت الماضي بإستاد الأهلي و السلام.