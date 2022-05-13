شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى مصرى يتأهل إلى نهائى كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 3 لاعبين من قوام المنتخب الوطني للخماسي الحديث إلى الدور النهائي لبطولة كأس العالم، الذي يقام في مدينة ألبينا ببلغاريا خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري.

وصعد كل من محمد الجندي بعد حصوله على المركز الثاني في التصفية الأولى برصيد 1175 نقطة، ومهند شعبان الذي احتل المركز الرابع في نفس التصفية بتحقيقه 1175 نقطة، وأحمد حامد الذي صعد بعد احتلاله المركز الثالث في التصفية الثانية برصيد 1173 نقطة.

وينص نظام الدور نصف النهائي على تأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى من كل تصفية إلى الدور النهائي، بالإضافة إلى اختيار أفضل 4 في الترتيب ليكتمل عدد اللاعبين في النهائي 18 لاعبا.

ويشارك المنتخب المصري للخماسي الحديث بكأس العالم في بلغاريا ببعثة مكونة من 8 لاعبين ولاعبات وهم إسلام حامد وأحمد اشرف ومهند طارق ومحمد الجندي وهايدي عادل وملك خالد وزينة عامر ونورين بولس.

وتشمل البعثة يوسف حمدي إداري البعثة وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل مدربا السلاح وخالد السنباطي مدرب الفروسية ودكتور محسن حسني أخصائي الفيزوثيرابي وتشخيص الإصابات ويرأس البعثة عوض سامي عضو مجلس الادارة.