شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة تدريبات إضافية بدون كرة لبن شرقى وفتوح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض الثنائي أحمد فتوح وأشرف بن شرقي لاعبا الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية إضافية عقب خوض الفقرة التأهيلية مع باقي لاعبي الأبيض وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش.
وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية بالكرة وبدون كرة لمدة 30 دقيقة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، ويأتي ذلك وفقا لقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الذي حرص على الحديث مع الثنائي في بداية المران وكلفهما بأداء هذا البرنامج.
كما خاض الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم وعبد الرحمن نفاد حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس خلال مران اليوم.
وركز "طاهر" خلال مران اليوم على أمور فنية خاصة أبرزها التسديد على المرمى من كل أجناب المرمى، كما منح الحراس بعض التعليمات الفنية خلال الوحدة التدريبية.
ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.