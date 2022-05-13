شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة تدريبات إضافية بدون كرة لبن شرقى وفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الثنائي أحمد فتوح وأشرف بن شرقي لاعبا الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية إضافية عقب خوض الفقرة التأهيلية مع باقي لاعبي الأبيض وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية بالكرة وبدون كرة لمدة 30 دقيقة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، ويأتي ذلك وفقا لقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الذي حرص على الحديث مع الثنائي في بداية المران وكلفهما بأداء هذا البرنامج.

وخاض الثنائي تدريبات استشفائية في صالة الجيمانيزيوم، ولم يشاركا في باقي فقرات المران الجماعي للزمالك.