شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم كانو بيلارز فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره كانو بيلارز النيجيرى بنتيجة 45/21 فى إطار ختام الدور الأول من بطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى النيجر اليوم الجمعة بعد الحصول على راحة من اللقاءات أمس الخميس .

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى و نيامى النيجيرى .

وتوج "رجال يد الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

تتكون القائمة الأفريقية ليد الزمالك من قائد الفريق أحمد الاحمر.

حراسة المرمي: كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام باسم السبكي

جناح أيسر: عمر الوكيل بكار – احمد مؤمن دودو – مازن رضا

ظهير أيسر: يحيي الدرع – علي هشام – حسن قداح

صانع لعب: محمد علاء لوكا – محمد البسيوني مودي – سيف الدرع

جناح أيمن: أكرم يسري – حازم ممدوح

ظهير أيمن: احمد حسام مصطفي بشير

الدائرة: محمد رمضان هتلر – شادي خليل – محمد طارق.