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الزمالك يهزم كانو بيلارز فى الكؤوس الأفريقية لليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك  على نظيره كانو بيلارز  النيجيرى بنتيجة  45/21 فى إطار ختام الدور الأول من بطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى النيجر اليوم  الجمعة بعد الحصول على راحة من اللقاءات أمس الخميس  .

 

ونجح الزمالك  فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى و نيامى النيجيرى .

 

وتوج "رجال يد الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت  الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

 

تتكون القائمة الأفريقية ليد الزمالك  من قائد الفريق أحمد الاحمر.

 

حراسة المرمي: كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام باسم السبكي

 

جناح أيسر: عمر الوكيل بكار – احمد مؤمن دودو – مازن رضا

 

ظهير أيسر: يحيي الدرع – علي هشام – حسن قداح

 

صانع لعب: محمد علاء لوكا – محمد البسيوني مودي – سيف الدرع

 

جناح أيمن: أكرم يسري – حازم ممدوح

 

ظهير أيمن: احمد حسام مصطفي بشير

 

الدائرة: محمد رمضان هتلر – شادي خليل – محمد طارق.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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