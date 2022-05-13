فيريرا يبدأ خطة تصحيح أخطاء دفاع وهجوم الزمالك قبل الصدام مع الطلائع

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، خطة تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة إنبى الأخيرة والتى أدت لخسارة الفريق بهدفين دون رد.

وخصص الجهاز الفني للزمالك، فقرة فنية وخططيه خاصة للاعبين، خلال تدريب اليوم، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث قام بتقسيم اللاعبين لمجموعتين بحيث تؤدي كل مجموعة فقرة خططية تم التركيز خلالها على مهام خاصة بالدفاع والهجوم وسرعة نقل الكرة حتي الوصول إلى مرمي صغير وتحقيق الهدف المطلوب.

وقام أعضاء الجهاز الفني للفريق بنقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين أثناء الوحدة التدريبية، كذلك علاج الأخطاء.

تدريبات قوية لرباعي حراس الزمالك تحت قيادة طاهر

خاض الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم وعبد الرحمن نفاد حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش. وركز طاهر خلال مران اليوم على أمور فنية خاصة أبرزها التسديد على المرمى من كل أجناب المرمى، كما منح الحراس بعض التعليمات الفنية خلال الوحدة التدريبية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.